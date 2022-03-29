29 Марта 2022
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Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Совфеде допустили создание единого для СНГ суда по правам человека

В рамках СНГ может быть создан единый суд по правам человека, сейчас идёт согласование положения о таком суде, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Есть идея о том, чтобы создать наш суд по правам человека стран СНГ. Это было бы правильно, мы могли бы в рамках этого суда рассматривать жалобы граждан, которые считают, что их притесняют в той или иной стране", - сказала она на встрече со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой на полях заседания МПА СНГ, слова Матвиенко приводит РИА Новости.

Матвиенко выразила уверенность в том, что это будет неполитизированный, объективный суд.

"Сейчас идёт согласование положения о таком суде, мы попросили вас поддержать идею о таком суде", - сказала она, обращаясь к Гафаровой.

Теги: Валентина Матвиенко, СНГ, суд, права человека



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