В Госдуме заявили о возможном задержании спецназом РФ тех, кто издевался над российскими военнослужащими на Украине

Украинские националисты, которые издевались над российскими военнослужащими на Украине, якобы захвачены спецназом РФ.

"Те, кто измывались над нашими военнослужащими, они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде", - сказал замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов во время круглого стола комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций на тему "Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке", слова политика приводит ТАСС.

По словам депутата, оба захваченных происходят из фанатской группировки местного футбольного клуба "Металлист".

"Это они сами рассказали уже на первых допросах", - добавил Шаманов.

Напомним, ранее в сети были распространены кадры чудовищных пыток, которым украинские националисты подвергают пленных российских военнослужащих. На видеозаписи, которую мы не можем опубликовать из этических соображений, видно, как военные стреляют по ногам пленным, спрашивая во время пыток у солдат информацию о расположении, позициях армии. Все пленные солдаты лежат на земле, их раны никто не обрабатывает. Националисты сопровождают свои действия издевательскими комментариями. Завершается видеоролик тем, что еще трем плененным солдатам прострелили ноги, спрашивая при этом "где офицеры". По некоторым данным, противоправные действия имели место на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.

Пользователи китайской соцсети Weibo шокированы издевательствами над военнопленными на Украине. В ООН заявили, что пытки военнопленных на Украине должны быть расследованы.