В Госдуме заявили о возможном задержании спецназом РФ тех, кто издевался над российскими военнослужащими на Украине

29 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

РФ сокращает военную активность на 2 направлениях

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Украина
спецоперация, Украина, армия, военные (2022) | Фото: Александр Река /ТАСС

В Госдуме заявили о возможном задержании спецназом РФ тех, кто издевался над российскими военнослужащими на Украине

Украинские националисты, которые издевались над российскими военнослужащими на Украине, якобы захвачены спецназом РФ.

"Те, кто измывались над нашими военнослужащими, они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде", - сказал замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов во время круглого стола комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций на тему "Мировые традиционные религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке", слова политика приводит ТАСС.

По словам депутата, оба захваченных происходят из фанатской группировки местного футбольного клуба "Металлист".

"Это они сами рассказали уже на первых допросах", - добавил Шаманов.

Напомним, ранее в сети были распространены кадры чудовищных пыток, которым украинские националисты подвергают пленных российских военнослужащих. На видеозаписи, которую мы не можем опубликовать из этических соображений, видно, как военные стреляют по ногам пленным, спрашивая во время пыток у солдат информацию о расположении, позициях армии. Все пленные солдаты лежат на земле, их раны никто не обрабатывает. Националисты сопровождают свои действия издевательскими комментариями. Завершается видеоролик тем, что еще трем плененным солдатам прострелили ноги, спрашивая при этом "где офицеры". По некоторым данным, противоправные действия имели место на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.

Пользователи китайской соцсети Weibo шокированы издевательствами над военнопленными на Украине. В ООН заявили, что пытки военнопленных на Украине должны быть расследованы.

Теги: Владимир шаманов, пытки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.03.2022 07:42 Мск В ООН заявили, что пытки военнопленных на Украине должны быть расследованы
Ранее 28.03.2022 08:00 Мск В Китае возмущены издевательствами над российскими пленными на Украине: "Это нацизм"
Ранее 27.03.2022 19:51 Мск В сети появились жуткие кадры пыток российских военнопленных украинскими националистами


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети