29 Марта 2022
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Политика Украина
Переговоры России и Украины в Гомельской области (28.02.22) (2022) | Фото: t.me/RusEmbassyMinsk / Telegram-канал &quot;Russia in Belarus&quot;

Украина видит гарантами своей безопасности страны Совбеза ООН, - Арахамия

Украина на сегодняшних переговорах в Стамбуле передала России свои предложения по договору о гарантиях безопасности.

Как заявил член украинской делегации Давид Арахамия, это должен быть международный договор, который будет подписан всеми гарантами безопасности, передает РИА Новости.

По его словам, этими гарантами могут стать Великобритания, Китай, США, Турция, Франция, Канада, Италия, Польша и Израиль. Некоторые страны уже дали предварительное согласие.

В будущем договоре предлагается зафиксировать, что в случае, если Украина станет объектом агрессии, на протяжении трех дней должны быть консультации, после этого страны-гаранты должны предоставить Киеву военную помощь.

Предполагается, что реализация этого договора будет происходить по следующей процедуре: сначала всеукраинский референдум, затем ратификация в парламентах стран-гарантов и парламенте Украины.

Кроме того, украинская сторона предлагает зафиксировать позицию Украины и России, и проводить переговоры по статусу Крыма и Севастополя в течение 15 лет. В течение этого времени обеим сторонам предлагается не использовать вооруженные силы для решения крымского вопроса.

О статусе ЛНР и ДНР президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский будут говорить на личной встрече.

Теги: украина, гаранты безопасности, арахамия



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