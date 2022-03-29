СМИ: Бережной перед изнасилованием и убийством восьмилетней тюменки употреблял наркотик, усиливающий возбуждение

В деле об убийстве восьмилетней тюменки Насти М. появились новые подробности. Как сообщает Lenta.ru, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, обвиняемый в момент преступления якобы находился под действием наркотика, усиливающего сексуальное возбуждение.

Кроме того, в его телефоне были найдены видеоролики порнографического содержания с участием детей. Во время осмотра телефона полицейские нашли ссылки на порноролики с участием детей - всего в истории браузера было найдено более 200 ссылок на сайты с детским порно.

Трупный запах, по словам оперативников, стоял в квартире Бережного, но не чувствовался на лестнице. В холодильнике была обнаружена кровь, которая, как позже установили эксперты, принадлежала убитой девочке. При этом на полу в квартире Бережного лежал ковер с большим вырезанным куском — абсолютно идентичный тому, что нашли вместе с телом Насти М. С трех сторон этот кусок был отрезан, а с четвертой — просто оторван.

Помимо этого, во время разговора с одним из сотрудников полиции Бережной подробно и цинично рассказал о содеянном. Запись разговора попала на видеорегистратор. Позже предполагаемый убийца заявил, что дал признательные показания под пытками.

Во время допроса Бережной сообщил, что арендовал квартиру 17 июня. В тот день он поссорился с гражданской женой, — и сразу переехал в пансионат на улице Судостроителей, 40. Вечером 29 июня он купил и принял дозу наркотика, а потом стал смотреть детское порно. Утром он пошел на работу, увидел девочку и возбудился.

Заманив доверчивого ребенка в квартиру под предлогом, что в нее забежал котенок, Бережной попросил девочку помочь его поймать. Ребенок согласился. После того, как они вошли в квартиру, Виталий взял в руки скотч и у дверей напал на девочку со спины, замотав ей руки липкой лентой. А чтобы она не кричала, обмотал ленту вокруг головы, заклеив ей рот.



Судмедэксперты заключили, что девочка скончалась от удушения. Согласно материалам экспертизы, сексуальное насилие начиналось с еще живым ребенком, а закончилось уже с мертвым. От входа в квартиру до смерти девочки прошло не более 15 минут.



Помимо этого известно, что Виталий Бережной — бывший сотрудник правоохранительных органов. Он проходил срочную службу в спецназе, а также принимал участие в военной операции в Чечне. После мужчина три года служил в милиции. Исходя из этого, следователи полагают, что, будучи в курсе того, как проходит процесс расследования подобных дел, Бережной смог долго скрывать улики.

Как сообщало Накануне.RU, Настя М. пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 г.

