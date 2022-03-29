РФ получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному статусу, - Мединский

Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.

Напомним, сегодня в Стамбуле прошел первый день российско-украинских переговоров. По его итогам Мединский заявил, что Россия объявляет о двух шагах по деэскалации конфликта навстречу Украине.

Также он добавил, что предложения Киева будут рассмотрены, также о них будет доложено президенту РФ Владимиру Путину.