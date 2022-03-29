29 Марта 2022
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Политика В России
Владимир Мединский, Александр Фомин, российско-украинские переговоры (2022) | Фото: телеканал &quot;Звезда&quot;, скриншот

РФ получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному статусу, - Мединский

Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.

Напомним, сегодня в Стамбуле прошел первый день российско-украинских переговоров. По его итогам Мединский заявил, что Россия объявляет о двух шагах по деэскалации конфликта навстречу Украине.

Также он добавил, что предложения Киева будут рассмотрены, также о них будет доложено президенту РФ Владимиру Путину.

Теги: россия, украина, мединский



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