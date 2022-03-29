Питерский суд вернул в Екатеринбург дело о строительстве ТЛЦ для повторного рассмотрения

Сегодня в Санкт-Петербурге Второй апелляционный суд, рассмотрев дело о строительстве ТЛЦ "Уральский", встал на сторону активистов Шарташа и Калиновки и направил дело на повторное рассмотрение обратно в Екатеринбург. Таким образом было отменено решение суда первой инстанции о прекращении производства по иску о признании недействующими Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в части оспариваемых территорий, пояснили Накануне.RU активисты.

Напомним, что в 2018 году дума Екатеринбурга утвердила вышеупомянутую территорию как ЗРЗ - зона развития застройки. Однако общественники утверждают, что разрешив строить на участке ТЛЦ, власти города позволили использовать территорию в интересах столичного бизнеса, а также "в ущерб городской инфраструктуре, в ущерб жителям".

ПЗЗ в этой части были утверждены решением Екатеринбургской городской думы в 2018 году, и по сути сейчас позволяют использовать зону развития застройки (ЗРЗ). Еще в феврале активисты движения "Живи Шарташ" собрали 42 тысячи подписей против строительства ТЛЦ "Уральский". Тогда документ со всеми подписями и направили в мэрию Екатеринбурга и главе региона Евгению Куйвашеву.

Резонансная история началась в апреле этого года. На берегу озера Шарташ рядом с жилыми домами компания "Екатеринбургский транспортный терминал" возводит логопарк, где будут храниться фуры. Жители не согласны со стройкой и негодуют против вырубки деревьев и загрязнения окружающей среды.

После этого начались постоянные пикеты, были и обращения к президенту Владимиру Путину, а позже к двум активисткам, выступающим против строительства логопарка, в дома ворвались неизвестные. Чтобы успокоить граждан, в мэрии рассказали о плюсах узлового мультимодального транспортно-логистического центра. По словам представителей городских властей, ТЛЦ у Екатеринбурга привлечет инвестиции, создаст множество рабочих мест, а также поспособствует снижению цен на продукты в магазинах.