29 Марта 2022
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Экономика Челябинская область
Евгений Тефтелев, Борис Дубровский, ремонт дорог (2019) | Фото: gubernator74.ru

Экс-губернатор Дубровский подал в Верховный суд РФ жалобу по делу о картельном сговоре на дорожных аукционах

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал в Верховный суд РФ кассационную жалобу на решение арбитражного суда Московского округа, признавшего законным решение ФАС по делу о картельном сговоре на дорожных аукционах в Челябинской области. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Также кассационная жалоба поступила от компании "Южуралмост". Их рассмотрение пока не назначено.

Напомним, 18 марта 2019 года ФАС признала наличие двух антиконкурентных соглашений на челябинских дорожных аукционах на общую сумму почти 2,4 млрд руб. Все контракты заключались с АО "Южуралмост" при снижении цены контрактов не более 1,5%. Одним из участников сговора признан Борис Дубровский. На этом фоне Дубровский подал в отставку.

В июне "Южуралмост" подал иск к ФАС с требованием признать решение незаконным. Дубровский выступал в деле в качестве третьего лица. 16 декабря Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение ФАС в части признания Дубровского, миндортранса и АО "Южуралмост" нарушившими статью 16 ФЗ "О защите конкуренции" путем заключения антиконкурентного соглашения. В ноябре 2020 г. Арбитражный суд Московского округа рассмотрел кассационную жалобу ФАС и отменил решение суда первой инстанции. Дело было передано на новое рассмотрение.

В марте 2021 года Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение ФАС в части признания наличия двух антиконкурентных соглашений на челябинских дорожных аукционах. При этом суд отказался признавать незаконным решение ФАС в части направления материалов по делу в Следственный департамент МВД РФ и Генпрокуратуру. Однако в январе 2022 года Арбитражный суд Московского округа отменил решение суда первой инстанции.

Теги: Борис Дубровский, ФАС, антиконкурентное соглашение, сговор, суд,



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