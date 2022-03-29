Итоги переговоров в Стамбуле: "Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине"

29 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

РФ сокращает военную активность на 2 направлениях

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Украина
Министр культуры Владимир Мединский (2014) | Фото:Накануне.RU

Итоги переговоров в Стамбуле: "Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине"

Переговоры РФ и Украины в Стамбуле прошли конструктивно, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам встречи.

Он отметил, что Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине. Предложения Киева будут рассмотрены, также о них будет доложено президенту Владимиру Путину.

Также сообщается, что Украина не будет размещать иностранные военные базы на своей территории и готова стать нейтральной.

По словам Мединского, встреча президентов Путина и Зеленского возможна одновременно с парафинированием мирного договора главами МИД стран.

В свою очередь, замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, также присутствовавший на пресс-конференции, сообщил, что принято решение в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Это стало возможным в связи с тем, что переговоры с Украиной переходят в практическую плоскость.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа спецоперации ВС РФ на Украине выполнены, что позволяет сосредоточиться на достижении главной цели - освобождении Донбасса.

Теги: мединский, переговоры, стамбул



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети