Итоги переговоров в Стамбуле: "Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине"

Переговоры РФ и Украины в Стамбуле прошли конструктивно, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам встречи.

Он отметил, что Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине. Предложения Киева будут рассмотрены, также о них будет доложено президенту Владимиру Путину.

Также сообщается, что Украина не будет размещать иностранные военные базы на своей территории и готова стать нейтральной.

По словам Мединского, встреча президентов Путина и Зеленского возможна одновременно с парафинированием мирного договора главами МИД стран.

В свою очередь, замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, также присутствовавший на пресс-конференции, сообщил, что принято решение в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Это стало возможным в связи с тем, что переговоры с Украиной переходят в практическую плоскость.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа спецоперации ВС РФ на Украине выполнены, что позволяет сосредоточиться на достижении главной цели - освобождении Донбасса.