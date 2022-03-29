Суд удвоил штраф Ройзмана за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Октябрьский районный суд Екатеринбурга повторно признал экс-мэра города Евгения Ройзмана виновным по статье о дискредитации российской армии. Штраф, который теперь обязан выплатить бывший глава уральской столицы, увеличен в два раза.

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Напомним, речь идет о новой статье 20.3.3 КоАП РФ – "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил". По ней на Ройзмана составили сразу два административных протокола: один был оформлен за твит бывшего мэра от 23 марта, а другой – за сказанное им в видеоролике на YouTube 18 марта.

Оба дела рассматривали сегодня в Октябрьском районном суде. Сначала судья разобралась в деле о посте в соцсетях. В итоге Ройзман был признан виновным, ему назначили 50 тысяч рублей штрафа.

После этого состоялось заседание по делу о словах бывшего мэра Екатеринбурга, произнесенных им в видео. Как передает корреспондент Накануне.RU, Ройзман признан судом виновным и по этому эпизоду. Ему назначено такое же наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей.

Защита Ройзмана уже заявила, что намерена обжаловать принятые сегодня судебные решения.