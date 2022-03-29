В Екатеринбурге бойцы Росгвардии потушили внезапно загоревшийся автомобиль

В Екатеринбурге росгвардейцы помогли автолюбителю потушить пожар в моторном отсеке его машины.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, наряд вневедомственной охраны, следуя по маршруту патрулирования на улице Викулова, обратил внимание на припаркованную на обочине "Ниву", из-под капота которой валил густой дым. Бойцы немедленно остановились для оказания помощи. Снегом и штатными огнетушителями из своей патрульной машины они помогли водителю ликвидировать возгорание.

Сам мужчина пояснил, что дым из-под капота появился внезапно после того, как он выехал с автомойки. Вероятнее всего, причиной возгорания стало короткое замыкание, которое могла спровоцировать вода, попавшая в электрооборудование отечественного внедорожника.

После автолюбитель поблагодарил росгвардейцев и остался дожидаться эвакуатора. Сами правоохранители вернулись обратно на маршрут патрулирования.