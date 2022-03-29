Decathlon приостанавливает работу своих магазинов в России

Французский спортивный ритейлер Decathlon объявил о приостановке работы своих магазинов в России. Из-за санкций поставки товаров в Россию больше не осуществляются. При этом в компании отметили, что будут поддерживать 2,5 тыс. своих российских сотрудников.

Decathlon принадлежит французскому ритейл-гиганту Association Familiale Mulliez, которому также принадлежит сеть супермаркетов Auchan (41 тыс. сотрудников и 311 магазинов в России). Ранее в компании заявили, что сеть Auchan продолжит работу в РФ. Также работу продолжает сеть строительных супермаркетов Leroy Merlin.