29 Марта 2022
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков призвал депутата Госдумы воздержаться от эмоциональных заявлений в отношении Баку

В Кремле призвали воздержаться от эмоциональных высказываний по Нагорному Карабаху.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал депутату Госдумы Михаилу Делягину контролировать свои личные эмоции после его высказывания.

Ранее парламентарий в эфире телеканала "Россия" заявил о возможности нанесении ударов по нефтяной инфраструктуре Азербайджана на фоне обострения ситуации в регионе.

"Это заявление, которое лежит в плоскости личных эмоций, которые бьют через край", - отметил Песков. Он подчеркнул, что слова депутата никоим образом не соответствуют линии Москвы, передает ТАСС.

Также Песков указал на то, что Делягину следует воздержаться от подобной риторики в условиях, когда "Россия прикладывает очень энергичные усилия» для нормализации ситуации.

26 марта Министерство обороны России подтвердило, что вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха.

Сообщалось также, что азербайджанскими военными было нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа "Байрактар ТБ-2" по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух.

В Карабахе было введено военное положение в связи с продвижением азербайджанских военных.

Теги: песков, делягин, карабах, баку



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