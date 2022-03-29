29 Марта 2022
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Общество Челябинская область
Челябинская ГРЭС, Фортум, (2016) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске ТЭЦ-2 переводят на использование природного газа

На Челябинской ТЭЦ-2 началась эксплуатация второго газопровода и второго газораспределительного пункта с узлом очистки и учета газа. Это позволит предприятию практически отказаться от использования угля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Фортум".

После завершения реконструкции ТЭЦ переведут на использование природного газа, что позволит сократить выбросы более чем на 20 %, содержание в них оксида серы и золы снизится до нуля.

Напомним, в феврале 2021 года Алексей Текслер и генеральный директор компании "Фортум" Александр Чуваев подписали двустороннее соглашение о реализации природоохранных мероприятий. В рамках соглашения, "Фортум" должна перевести ТЭЦ-2 на использование природного газа. ТЭЦ-2 единственная тепловая электростанция в Челябинске, которая оставалась работать на угле. Это приведет к снижению валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не менее чем на 2,1 тыс. т.

Теги: ТЭЦ-2, Фортум, выбросы, экология, уголь,



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