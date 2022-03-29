Тюменца осудили за рассылку интимных фото несовершеннолетней

В Тюмени на 200 часов обязательных работ осудили местного жителя за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетней, передает корреспондент Накануне.RU.

Тюменец был осужден по ч.1 ст. 135 УК РФ за рассылку своих интимных фото в период с 25 октября 2020 года по 21 декабря 2020 года. Фотографии он отправлял через мобильный телефон в соцсети "ВКонтакте".

Подсудимый полностью признал вину и попросил о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.