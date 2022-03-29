29 Марта 2022
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Беженцы на польско-белорусской границе. (2021) | Фото: Министерство обороны Польши

В ЕС согласовали план по беженцам с Украины

Совет ЕС утвердил план поддержки украинских беженцев. Он предусматривает создание платформы по регистрации всех прибывающих и подпадающих под временную защиту, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон. В частности, защиту от эксплуатации криминальными группировками.
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Она отметила, что количество беженцев, прибывающих на территорию ЕС, сокращается. Если в первые дни в Европу приезжали до 200 тысяч человек, то сегодня - около 40 тысяч. Всего в ЕС прибыли 3,8 млн украинских беженцев, из них половина - в Польшу. И желающих нужно распределить их по другим странам.

В то же время вице-премьер-министр Польши Петр Глинский отметил, что страна будет принимать украинских беженцев столько, сколько нужно. Там уже находятся 2,3 млн человек.

Но не все в Европе рады украинцам. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что страна не хочет принимать и размещать у себя чрезмерное количество украинских беженцев. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также дала понять, что украинцам следует готовиться к возвращению домой. Глава Конфедерации норвежского бизнеса и промышленности Оле Эрик Альмлид также сказал, что нужно оперативно вернуть беженцев домой. Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что страна больше не может принимать беженцев.

Теги: ЕС, Украина, беженцы



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