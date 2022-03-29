Запасов продуктов для школьного питания осталось на одну-две недели, - Турчак

Правительству следует увеличить объемы финансирования школьного питания с учетом подорожания продуктов, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"Уже сейчас поставщики жалуются, что цены на продукты выросли, отдельные позиции подорожали до 30%. На сегодняшний день ситуация такова, что у поставщиков запас продуктов, купленных до подорожания, остался на одну-две недели", - заявил Турчак.

Он призвал власти не допускать дилеммы: "уменьшать порции или экономить на качестве".