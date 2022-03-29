29 Марта 2022
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Кадыров выступил против встречи в Стамбуле

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Политика В России
Дмитрий Песков (2012) | Фото:publicpost.ru

Песков назвал сообщения об отравлении Абрамовича частью "информационной диверсии"

Кремль опроверг сообщения о якобы отравлении российского бизнесмена Романа Абрамовича.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это "лишь частью информационной войны, часть информационных диверсий", сообщает РИА Новости.

Он добавил, что всех членов делегации "сейчас показывают по экранам телевидения в Стамбуле".

В то же время Песков заявил, что Абрамович не является официальным членом делегации на переговорах с Украиной. Он задействован "в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной", сказал представитель Кремля.

Ранее "Русская служба Би-би-си" опровергла сообщение о том, что представитель Романа Абрамовича дал комментарий о симптомах отравления миллиардера.

О том, что Абрамовича, участвовавшего в организации российского-украинских переговоров, якобы отравили, сообщило The wall street journal, ссылаясь на свои источники. По данным издания, у Абрамовича и украинских участников мирных переговоров после встречи в Киеве в начале этого месяца появились симптомы отравления. Среди симптомов – покраснение глаз, постоянное и болезненное слезотечение и шелушение кожи на их лицах и руках.

Теги: песков, абрамович, отравление



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