Столичный "Москвенок" превосходит петербургский "Глолайм" по возможностям организации школьного питания

Система организации питания школьников в Москве значительно превосходит петербургскую в технологическом плане. Школьники российской столицы могут расплачиваться за еду специальными карточками «Москвенок», тогда как в Санкт-Петербурге действует система «Глолайм», на которую довольно часто жалуются родители. Примечательно, что введению единой системы не рады частные комбинаты питания, которые тормозят технологическое развитие Северной столицы.

В последнее время СМИ все чаще пишут о несовершенстве системы организации питания в Санкт-Петербурге по сравнению с Москвой. Школьники российской столицы получают более дорогостоящее питание, а также могут сами составлять рацион на две недели вперед. Благодаря такой системе повышается индекс съедаемости. Это означает, что денежные средства, выделяемые государством на питание школьников, идут по своему прямому назначению, а не оказываются в мусорном ведре.

Еще одним значительным преимуществом системы организации питания в Москве являются карты «Москвенок», которые используют все учащиеся российской столицы. Благодаря сервису родители школьников могут оформить заказы на горячее питание через официальный сайт правительства города. Помимо того, родители могут проверить, когда дети находятся в школе, а также проконтролировать траты в столовой и буфете.

Не менее приятным дополнением системы «Москвенок» служит право на бесплатное посещение музеев и выставок. Примечательно, что сервис позволяет использовать Карту москвича, браслеты, брелоки и другие идентификаторы, что еще больше добавляет удобства и помогает предотвратить кражи и утери.

В Санкт-Петербурге существует аналог «Москвенка» под названием «Глолайм». Однако используют его далеко не все учащиеся. У родителей петербургских школьников есть выбор: либо пользоваться системой, либо осуществлять расчеты за питание детей по старинке – за наличные.

Примечательно, что большинство родителей предпочитают давать детям деньги с собой, поскольку не довольны работой «Глолайм». Так сложилось из-за того, что система периодически дает сбои. Особенно заметно это при смене организатора питания. В начале учебного года законные представители детей массово жаловались, что из-за смены комбинатов питания у некоторых оказались заморожены счета. Не меньше претензий возникало к работе самой системы и платному восстановлению утерянных карт. Помимо вышеперечисленных недостатков «Глолайма» есть еще одно существенное отличие системы – петербургские школьники не могут бесплатно посещать музеи по карте.

Однако правительство Санкт-Петербурга не спешит обращать внимание на недоработки системы «Глолайм». Не рады появлению такой единой системы расчета и частные комбинаты, поскольку благодаря ей родители школьников могут полностью контролировать расходы детей на питание, включая покупки в буфетах.

Примечательно, что некоторые поставщики на регулярной основе необоснованно завышают цены на продукцию, предлагаемую в буфетах, что вызывает возмущение у родителей. Так, совсем недавно СМИ рассказали, что в некоторых школах Петербурга законные представители детей пожаловались на необоснованный рост цен, который достиг 30%. Благодаря «Глолайму» такие махинации с ценообразованием становятся более затруднительными для организаторов питания.

Учитывая вышеприведенную информацию, Смольному необходимо обратить внимание на недочеты «Глолайма» и перенять опыт Москвы в организации питания, поскольку благодаря такой системе можно избавиться от жалоб родителей, значительно упростить оплату питания, а также бороться с необоснованным завышением цен со стороны частных комбинатов питания.