В Екатеринбурге на станции "Динамо" закроется единственная касса

Начиная с 1 апреля на станции "Динамо" в Екатеринбурге закрывается касса для покупки жетонов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии, отметив, что сейчас она работает с 8.00 до 20.00.

Альтернативой для горожан будут служить два автомата в кассовом зале, в которых можно приобрести жетоны как за наличный, так и безналичный расчет с выдачей чека операции. Один из АПЖ уже работает на станции, второй подключат 1 апреля.

В мэрии также пояснили, что отказ от касс связан с небольшим количеством транзакций, сокращением затрат предприятия и неукомплектованностью штата. Пока такое решение принято только по "Динамо", однако многим екатеринбуржцам не придется привыкать к изменениям. Еще с начала этого года касса была закрыта на "Ботанической" со стороны Дирижабля. На станции "Уралмаш" со стороны ДК Лаврова касса не работает уже 3 года, а на "Геологической" со стороны Гринвича касса закрыта с 2019 года.