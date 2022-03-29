В Донецке заканчивается вода, ее будут подавать два часа раз в два дня

В столице ДНР все больше ухудшается ситуация с водоснабжением, а власти идут на дальнейшее сокращение расходов воды.

На прошлой неделе Межведомственным оперативным штабом было решено перевести город на трехчасовую подачу воды в день. Вчера было введено новое ограничение - вода будет подаваться раз в два дня на два часа, с 19.00 до 21.00. В соседней Макеевке еще меньше - на три часа раз в три дня. Это связано с тем, что канал Северский Донец - Донбасс поврежден и нет возможности его восстановить.

Глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий заявил, что резервное водохранилище, питающее Донецк, практически обмелело. При прежнем графике подачи воды ее хватило бы всего на две недели, при новом - на 35-40 дней. За это время планируется построить водоводы для получения воды из альтернативных источников.

В некоторые районы Донецка уже месяц вода подвозится. График публикуется ежедневно.

На Украине Донбасс был самым маловодным регионом.