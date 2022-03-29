29 Марта 2022
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Политика В России
Валентина Матвиенко (2022) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Матвиенко выступила против национализации имущества иностранных компаний, ушедших из России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против национализации имущества иностранных компаний, которые уходят из России.

Напомним, многие российские политики призывали к национализации имущества зарубежных компаний, которые останавливают деятельность в РФ под давлением санкций или в результате самостоятельного решения.

Матвиенко также прокомментировала российско-украинские переговоры. Она заявила, что не очень в них верит. Спикер палаты заявила, что после достижения договоренностей с Украиной, на которых настаивает Россия, "мы готовы будем остановить спецоперацию и налаживать сотрудничество".

Теги: валентина матвиенко, национализация, имущество



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