Матвиенко выступила против национализации имущества иностранных компаний, ушедших из России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против национализации имущества иностранных компаний, которые уходят из России.

Напомним, многие российские политики призывали к национализации имущества зарубежных компаний, которые останавливают деятельность в РФ под давлением санкций или в результате самостоятельного решения.

Матвиенко также прокомментировала российско-украинские переговоры. Она заявила, что не очень в них верит. Спикер палаты заявила, что после достижения договоренностей с Украиной, на которых настаивает Россия, "мы готовы будем остановить спецоперацию и налаживать сотрудничество".