В КПРФ предложили закрыть выезд из РФ бывшим заместителям главы ЦБ

В КПРФ предложили запретить выезд из России бывшим заместителям главы Центрального банка Дмитрию Скобелкину и Сергею Швецову.

Недавно они уволились, и, согласно закону, Госдума должна была одобрить своим постановлением исключение этих людей из совета директоров ЦБ. Что и произошло на одном из последних заседаний палаты.

При этом первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев предложил внести в проект постановления требование запретить выезд из страны для вышеупомянутых лиц до разбирательства их причастности к потере золотовалютных резервов. В проект постановления предложение коммуниста внесено не было. Однопартиец Коломейцева Сергей Обухов заявил, что КПРФ требует проведения расследования в отношении всех руководителей ЦБ, "виновных в преступной халатности и потере половины золотовалютных резервов страны".

В КПРФ считают, что Швецов и Скобелкин были ответственны в ЦБ за золотовалютные резервы. "Швецов работал первым заместителем Председателя Банка России и отвечал за развитие финансовых рынков, а Скобелкин контролировал борьбу с отмыванием капиталов, полученных преступных путем. После фиаско с золотовалютными резервами страны, банкиры уволились по собственному желанию", - говорится в сообщении КПРФ.