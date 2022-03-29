Байден ведет опасную игру - The American Conservative

Нынешний президент США Джо Байден ведет опасную игру и только ухудшает положение США, пишет The American Conservative.

Автор подверг резкой критике призыв Байдена фактически свергнуть президента РФ Владимира Путина, а также готовиться к предстоящей долгой борьбе. По-видимому, это не пустая болтовня, а продуманная "доктрина Буша-Байдена", делящая планету на хороших и плохих. Но проблема в том, что Америка 2022 года слабее, чем страна, которая намеревалась переделать Ирак и Афганистан. И попытки принудить страны занять антироссийскую позицию из-за спецоперации на Украине не только ничего не дадут. Это американское фиаско, считает автор.