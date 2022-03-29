В Екатеринбурге нашли несанкционированную свалку документов

Активисты Свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО) обнаружили в ходе рейда очередную несанкционированную свалку. Мусор разбросан на площадке вблизи ЕКАДа. Среди него общественники обнаружили упаковки от техники с документами, где неоднократно упоминается ООО "Трейд Сервис".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального РЭО, упаковки находились в больших мусорных пакетах. Рядом кто-то оставил кучи лома бетонных изделий, кирпичей, земли. В результате, в 130 м южнее здания Сима Ленда образовалась свалка в 30-50 кв. м. В РЭО пообещали выяснить владельца участка и подготовить необходимые документы для министерства природных ресурсов.

Помимо этого, в ходе рейда активисты проверили участки, где в прошлом году уже были ликвидированные нелегальные свалки. Особое внимание уделили местам возле Арамильского тракта и Екатеринбургской кольцевой автодороги.

"Радует, что в большинстве случаев деятельность не ведется, новых отходов не обнаружено. В нескольких местах появился мусор, старая мебель, судя по всему, завезли их туда частные лица", – рассказал заместитель председателя Свердловского РЭО Антон Черноголов.