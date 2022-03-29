29 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Несанкционированная свалка вблизи ЕКАД (2022) | Фото: Свердловское отделение РЭО

В Екатеринбурге нашли несанкционированную свалку документов

Активисты Свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО) обнаружили в ходе рейда очередную несанкционированную свалку. Мусор разбросан на площадке вблизи ЕКАДа. Среди него общественники обнаружили упаковки от техники с документами, где неоднократно упоминается ООО "Трейд Сервис".

Российское экологическое общество(2022)|Фото: Свердловское отделение РЭО

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального РЭО, упаковки находились в больших мусорных пакетах. Рядом кто-то оставил кучи лома бетонных изделий, кирпичей, земли. В результате, в 130 м южнее здания Сима Ленда образовалась свалка в 30-50 кв. м. В РЭО пообещали выяснить владельца участка и подготовить необходимые документы для министерства природных ресурсов.

Несанкционированная свалка вблизи ЕКАД(2022)|Фото: Свердловское отделение РЭОНесанкционированная свалка вблизи ЕКАД(2022)|Фото: Свердловское отделение РЭОНесанкционированная свалка вблизи ЕКАД(2022)|Фото: Свердловское отделение РЭО

Помимо этого, в ходе рейда активисты проверили участки, где в прошлом году уже были ликвидированные нелегальные свалки. Особое внимание уделили местам возле Арамильского тракта и Екатеринбургской кольцевой автодороги.

"Радует, что в большинстве случаев деятельность не ведется, новых отходов не обнаружено. В нескольких местах появился мусор, старая мебель, судя по всему, завезли их туда частные лица", – рассказал заместитель председателя Свердловского РЭО Антон Черноголов.

Теги: РЭО, свалка, ЕКАД, документы, Трейд Сервис



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