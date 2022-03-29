Песков назвал "ложью" сведения о принудительном вывозе беженцев с Украины в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал утверждения о том, что украинских беженцев принудительно вывозят в РФ.

"Это ложь. Это не соответствует действительности", - сказал Песков журналистам, комментируя утверждения Украины и Запада о том, что беженцев с Украины эвакуируют на территорию РФ принудительно, его слова приводит РИА Новости.

Украинские беженцы приезжают в Россию добровольно.

"Российские военные помогают мирным гражданам покидать Мариуполь, покидать места, где опасно для жизни, и они помогают, несмотря на то, что, как уже стало известно, эти люди находятся в опасности, когда они пытаются покинуть эти населённые пункты, потому что их просто расстреливают в спину. На этот счет имеется уже большое количество рассказов непосредственных очевидцев", - сказал Песков.