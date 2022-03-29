В Свердловской области нет даже "математических" прогнозов по безработице

У властей Свердловской области пока нет даже предварительных прогнозов по возможному росту безработицы в нынешнем году. Об этом заявил вице-губернатор региона Дмитрий Ионин.

Как рассказал он на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, прогнозов по безработице в данный момент нет вообще ни у кого.

"Даже когда общаемся с коллегами из налоговой, сейчас нельзя сделать какой-то более-менее точный прогноз по НДФЛ. Поступление НДФЛ – это и есть уровень занятости населения, потому что это заработная плата. Поэтому этот прогноз (по безработице, - прим. ред.), мне кажется, даже математически сделать невозможно", - сообщил Ионин, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Напомним, сегодня стало известно, что число рабочих мест в российской экономике может сократиться на 2 млн до конца этого года – такой прогноз дает Центр стратегических разработок (ЦСР). Отмечается, что безработица в таком случае вырастет с 4,4 до 7,1–7,8%, а при более благоприятном сценарии показатель увеличится до 6,5%.

Ожидается, что к лету 2023 года рынок труда уже начнет постепенно восстанавливаться. Сообщается также, что при любом из этих вариантов в стране произойдет изменение структуры занятости.