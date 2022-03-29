Правительство снизит размер пеней за просрочку оплаты "коммуналки"

Правительство РФ снизит размер пеней и штрафов, начисляемых за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Сейчас ставка по пеням и штрафам привязана к ключевой ставке Банка России. Но она была увеличена до 20%, что делает штрафные санкции просто неподъемными. "При действующей ключевой ставке Банка России в 20% годовых максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ, поэтому для расчета будет использоваться значение ставки, действовавшее до повышения!" – прокомментировал Хуснуллин.

В связи с этим председатель правительства подписал постановление, которое позволит отвязать расчеты от ставки рефинансирования.

"В 2022 году за основу будет браться ставка в 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года", - сообщил вице-премьер.