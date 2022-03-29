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Политика В бывшем СССР
горбачев кошмар (2012) | Фото:REUTERS/Jeff Haynes

Суд Вильнюса рассмотрит иск литовцев к Михаилу Горбачеву

Вильнюсский городской суд принял к рассмотрению иск родственников лиц, погибших 13 января 1991 года, к бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву.

Суть дела сводится к тому, что Горбачев, будучи верховным главнокомандующим Вооруженными Силами СССР, не принял никаких мер по предотвращению гибели гражданских людей.

Тогда в Вильнюсе произошли столкновения между сторонниками и противниками выхода Литвы из состава СССР. Погибли, как считается, 15 человек. Власти Литвы считают их жертвами "советской оккупации". Есть версии, что не обошлось без провокаций.

Теги: Литва, иск, Михаил Горбачев



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