Суд Вильнюса рассмотрит иск литовцев к Михаилу Горбачеву

Вильнюсский городской суд принял к рассмотрению иск родственников лиц, погибших 13 января 1991 года, к бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву.

Суть дела сводится к тому, что Горбачев, будучи верховным главнокомандующим Вооруженными Силами СССР, не принял никаких мер по предотвращению гибели гражданских людей.

Тогда в Вильнюсе произошли столкновения между сторонниками и противниками выхода Литвы из состава СССР. Погибли, как считается, 15 человек. Власти Литвы считают их жертвами "советской оккупации". Есть версии, что не обошлось без провокаций.