Пермский край получит 66 миллионов для стабилизации цен на хлеб

Пермский край получит 66 млн руб. из бюджета РФ для стабилизации цен на хлеб, сообщили Накануне.RU в пресс-службе федерального правительства.



Всего на эти цели выделено 2,5 млрд руб., средства распределены между регионам России. Также средства получили Московская область (94 млн рублей), Нижегородская область (89 млн рублей), Краснодарский край (88 млн рублей), Кировская область (75 млн рублей), Челябинская область (69 млн рублей), Пермский край (66 млн рублей), Республика Башкортостан (63 млн рублей), Тверская область (56 млн рублей), Красноярский край (54 млн рублей).

Соседняя с Пермским краем Свердловская область получила из бюджета 79 млн руб.

Ранее "Известия" со ссылкой на федеральный минсельхоз сообщали о том, что пшеничная мука может подорожать на 2,9%, что приведет к росту цена на хлеб.

Кроме того, Накануне.RU сообщало, что президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский скептически относится к заявлениям властей о 100-процентной обеспеченности России зерновыми (то есть хлебом).

"Обеспеченность – да, но доступность? По этой цене все ли население может купить этот хлеб? Обеспеченность и доступность – далеко не одно и то же", - отмечает эксперт.

Злочевский полагает, что обеспечивать доступность продуктов должно государство, но не за счет удержания цен, квотирования или налогов.

"Должна быть адресная помощь малоимущим в покупке продовольственных товаров. Пусть они дорожают – надо пропорционально повышать и субсидирование. Не хотите называть продуктовыми карточками – назовите сертификатами", – порекомендовал эксперт.





