Призывники не будут направляться ни в какие "горячие точки" – Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал весенний призыв в армию. По его словам, на службу этой весной направят 134,5 тыс. человек. Это меньше, чем было в прошлом году.

"Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие "горячие точки", - заявил министр на селекторном совещании с руководством Минобороны.

Он также отметил, что "все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания".

Напомним, ранее Минобороны РФ признало, что в спецоперации на Украине были задействованы служащие срочной службы, хотя их не планировалось к этому привлекать. Президент России поручил найти виновных в том, что призывники все же попали в зону военных действий.