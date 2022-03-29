В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу у бара "Грязные танцы"

29 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров выступил против встречи в Стамбуле

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
пистолет (2021) | Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу у бара "Грязные танцы"

Сотрудникам полиции удалось за сутки установить и задержать екатеринбуржца, устроившего стрельбу у бара "Грязные танцы". Напомним, что выстрелы в центре города прогремели утром воскресенья. Как позднее оказалось, нетрезвого гражданина не пустили в бар, из-за чего тот решил поквитаться и позвал на помощь знакомых.

Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, подозреваемый в стрельбе помещен в соответствии со ст. 91 УПК РФ под стражу в изолятор временного содержания. Два других соучастника конфликта, 1993 и 1995 годов рождения, которых взяли в микрорайоне Академический, допрошены в качестве свидетелей. Сейчас они, в рамках административного делопроизводства за хулиганство, также "закрыты". К счастью, после оказания медицинской помощи потерпевший был отпущен домой, госпитализация ему не потребовалась.

"С места происшествия компания молодых людей, участвовавших в драке с применением оружия, спешно ретировалась на автомобиле "Land Cruiser 200". Начальник ГУ МВД области генерал-лейтенант Мешков подключил к оперативной работе по установлению личностей нападавших наиболее опытных оперуполномоченных, которые с поставленной задачей справились за сутки. Когда стало понятно, кто конкретно стрелял, с ним связались и убедили в его же интересах добровольно явиться в ОБОП, сдать "ствол" и дать необходимые показания. Стрелком оказался житель Екатеринбурга, 1985 года рождения. Он прислушался к совету сыщиков и пришел в полицию вместе со своим адвокатом. Орудие преступления, как главный вещдок, изъято. Это зарегистрированный травматический пистолет МР-13, внешне похожий на пистолет "Макарова", который сейчас находится на экспертизе", - рассказал Горелых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Наказание за совершение данного преступления предусматривает срок до 2 лет в местах лишения свободы. В ближайшее время в отношении задержанного будет избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

Теги: Грязные танцы, бар, Екатеринбург, задержание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети