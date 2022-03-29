В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу у бара "Грязные танцы"

Сотрудникам полиции удалось за сутки установить и задержать екатеринбуржца, устроившего стрельбу у бара "Грязные танцы". Напомним, что выстрелы в центре города прогремели утром воскресенья. Как позднее оказалось, нетрезвого гражданина не пустили в бар, из-за чего тот решил поквитаться и позвал на помощь знакомых.

Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, подозреваемый в стрельбе помещен в соответствии со ст. 91 УПК РФ под стражу в изолятор временного содержания. Два других соучастника конфликта, 1993 и 1995 годов рождения, которых взяли в микрорайоне Академический, допрошены в качестве свидетелей. Сейчас они, в рамках административного делопроизводства за хулиганство, также "закрыты". К счастью, после оказания медицинской помощи потерпевший был отпущен домой, госпитализация ему не потребовалась.

"С места происшествия компания молодых людей, участвовавших в драке с применением оружия, спешно ретировалась на автомобиле "Land Cruiser 200". Начальник ГУ МВД области генерал-лейтенант Мешков подключил к оперативной работе по установлению личностей нападавших наиболее опытных оперуполномоченных, которые с поставленной задачей справились за сутки. Когда стало понятно, кто конкретно стрелял, с ним связались и убедили в его же интересах добровольно явиться в ОБОП, сдать "ствол" и дать необходимые показания. Стрелком оказался житель Екатеринбурга, 1985 года рождения. Он прислушался к совету сыщиков и пришел в полицию вместе со своим адвокатом. Орудие преступления, как главный вещдок, изъято. Это зарегистрированный травматический пистолет МР-13, внешне похожий на пистолет "Макарова", который сейчас находится на экспертизе", - рассказал Горелых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Наказание за совершение данного преступления предусматривает срок до 2 лет в местах лишения свободы. В ближайшее время в отношении задержанного будет избрана мера пресечения. Расследование продолжается.