Вучич возмутился запретом Достоевского на Западе

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что удивлен отношением на Западе к русской культуре, в частности запретом в Миланском университете курса о Федоре Достоевском.

"Достоевский важнее и грандиознее всех вместе взятых писателей. Это не только литература, но и философия, и религия", - сказал Вучич на канале Happy TV.

Он также назвал "позором" отмену оперы Чайковского в Загребе.

Ранее президент Сербии заявил, что не позволит диктовать стране, как ей относиться к русской культуре.