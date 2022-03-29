29 Марта 2022
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Общество За рубежом
Владимир Путин Александр Вучич (2017) | Фото: пресс-служба президента России

Вучич возмутился запретом Достоевского на Западе

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что удивлен отношением на Западе к русской культуре, в частности запретом в Миланском университете курса о Федоре Достоевском.

"Достоевский важнее и грандиознее всех вместе взятых писателей. Это не только литература, но и философия, и религия", - сказал Вучич на канале Happy TV.

Он также назвал "позором" отмену оперы Чайковского в Загребе.

Ранее президент Сербии заявил, что не позволит диктовать стране, как ей относиться к русской культуре.

Теги: Александр Вучич, Федор Достоевский



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