29 Марта 2022
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Магазин OBI в ТЦ МЕГА в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

Все российские магазины OBI откроются на следующей неделе

Все 27 российских магазинов немецкой сети товаров для дома и строительства OBI должны возобновить работу на следующей неделе, сообщил на форуме в Москве начальник отдела закупок компании Максим Суравегин. Первые заказы можно будет сделать через три дня.

"В настоящее время мы работаем над устранением технического сбоя. В ближайшее время мы откроем все магазины в Москве и Санкт-Петербурге, и на следующей неделе мы откроем все 27 магазинов", - приводит РИА Новости слова Суравегина.

Ранее сообщалось, что OBI закрывает свои магазины товаров для дома в России. Утверждалось, что решение компании связано с событиями на Украине.

Теги: OBI, открытие



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.03.2022 14:42 Мск Все гипермаркеты OBI в Екатеринбурге прекратили работу
Ранее 08.03.2022 07:25 Мск СМИ: OBI закрывает магазины в России


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