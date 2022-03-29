Все российские магазины OBI откроются на следующей неделе

Все 27 российских магазинов немецкой сети товаров для дома и строительства OBI должны возобновить работу на следующей неделе, сообщил на форуме в Москве начальник отдела закупок компании Максим Суравегин. Первые заказы можно будет сделать через три дня.

"В настоящее время мы работаем над устранением технического сбоя. В ближайшее время мы откроем все магазины в Москве и Санкт-Петербурге, и на следующей неделе мы откроем все 27 магазинов", - приводит РИА Новости слова Суравегина.

Ранее сообщалось, что OBI закрывает свои магазины товаров для дома в России. Утверждалось, что решение компании связано с событиями на Украине.