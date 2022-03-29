29 Марта 2022
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Экономика Свердловская область
Пустой ресторан PIZZA MIA в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Свердловский вице-губернатор о помощи бизнесу: "Спасать только рестораторов – это неправильно"

Свердловские рестораторы просят власти региона о помощи в нынешних экономических условиях, но поддерживать будут не только их. Об этом сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Ионин.

Напомним, недавно уральские рестораторы рассказали о своей работе в новых условиях. По их словам, поставщики "в панике и повышают цены", из-за чего возможен пересмотр меню.

Как рассказал Дмитрий Ионин на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, просьбы о помощи от рестораторов сейчас действительно поступают. По его словам, все они прорабатываются в рамках специально созданной рабочей группы.

"О мерах поддержки скажем, когда они будут официально приняты на уровне региона и федерации. Часть технических предложений мы транслируем на федеральный уровень. Часть – рассматриваем на уровне региона, как помочь, но не как отдельной отрасли, а как субъектам малого и среднего предпринимательства", - сообщил Ионин, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Дмитрий Ионин(2019)|Фото: Накануне.RU

По его словам, уже обозначен ряд мер поддержки, которыми могут воспользоваться, в том числе, и рестораторы.

"Проблема повышения цен поставщиками существует не только для ресторанной отрасли. И я бы не стал говорить: "А теперь всю неделю мы спасаем только рестораторов!", это было бы неправильно. Мы рассматриваем малый и средний бизнес вкупе. Если есть какая-то отраслевая проблема, а не просто повышение цен поставщиками, она будет отрабатываться отдельно", - заверил вице-губернатор.

Напомним, что недавно свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил ответственных за обеспечение стабильности экономики и социальной сферы региона в условиях санкций. Дмитрий Ионин отвечает за прямой и оперативный контакт с представителями малого и среднего бизнеса.

Теги: Ионин, бизнес, помощь, рестораторы, меры



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Ранее 15.03.2022 09:46 Мск Уральские рестораторы: Поставщики в панике и повышают цены


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