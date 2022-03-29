Основные задачи первого этапа спецоперации выполнены – Шойгу

Основные задачи первого этапа спецоперации ВС РФ на Украине выполнены, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководством оборонного ведомства.

"Армии Украины нанесён существенный урон, что позволяет сосредоточиться на достижении главной цели - освобождении Донбасса", - заявил министр.

Он также сообщил, что действия украинских властей и их западных партнеров вызывают опасения, поскольку "бесконтрольная раздача оружия на Украине может в дальнейшем создать угрозу для самих европейцев".

Шойгу вспомнил и про украинские мины, которые оторвались от якорей и теперь дрейфуют по всему Черному морю, из-за чего создается угроза судоходства для всего региона.

Также, по данным Шойгу, за последние две недели на Украине уничтожены около 600 наёмников, больше 500 покинули страну.