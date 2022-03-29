29 Марта 2022
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Политика В России
Иван Айвазовский, выставка, Третьяковка, галерея, Владимир Мединский (2016) | Фото: nakanune.ru

Мединский: Киев пообещал принять жесткие меры в отношении преступников, пытавших российских военных

Украина обещала принять самые жесткие меры в отношении преступников, пытавших российских военнослужащих, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский.

Он также добавил, что Россия заявила протест.

По словам помощника президента РФ, консультации России и Украины продолжаются. "Надеюсь, через несколько часов выступим с заявлением», - цитирует Мединского РИА Новости.

Напомним, ранее в Сети были распространены кадры чудовищных пыток, которым украинские националисты подвергают пленных российских военнослужащих.

ООН призвала Россию и Украину начать расследование. Как заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, подобные случаи жестокого обращения с пленными должны быть немедленно прекращены.

Теги: мединский, пытки, украина



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