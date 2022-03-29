Правительство России поддержит российских станкостроителей

Российские производители металлообрабатывающего оборудования и станков, устройств числового программного управления и отдельных видов инструментов будут освобождены от казначейского сопровождения авансовых платежей, которые предоставляют им по контрактам за счёт государственных субсидий и бюджетных инвестиций. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили Накануне.RU в Правительстве РФ.

Отечественные предприятия, выпускающие важную для отечественной промышленности станкоинструментальную продукцию, столкнулись со сложностями из-за санкций. Исключение казначейского сопровождения из общей схемы финансирования позволит им быстрее привлекать средства для производства станков и отказаться от промежуточных кредитов, а также обеспечит соблюдение сроков исполнения обязательств.

"Рассчитываем, что такая мера поможет обеспечить бесперебойную работу станкоинструментальной отрасли", - отметил Михаил Мишустин.