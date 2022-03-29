29 Марта 2022
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Общество В России
Сергей Аксенов, Ялта, совещание по итогам выездного приема граждан (2017) | Фото: отдел информационного обеспечения администрации города Ялты

Аксенов: Многие украинцы на освобожденных территориях хотят получить паспорта РФ

Значительная часть жителей освобожденных в ходе спецоперации регионов Украины хочет получать российские паспорта, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, речь идет не только о Херсонской области, которая граничит с полуостровом. "Я знакомых имею и контакты во всех регионах Украины», - сказал Аксенов в эфире "Соловьев LIVE".

Глава Крыма добавил, что люди готовы получать российские паспорта, "причем немедленно".

Ранее Аксенов заявил о возможной национализации отелей, принадлежащих украинским владельцам, поддержавшим режим в Киеве. Он также пообещал национализировать главный продовольственный рынок Ялты, если спекулятивные цены на продовольствие не будут снижены.

Теги: аксенов, украинцы, паспорта россии



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