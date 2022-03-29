29 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
танк, военный, спецоперация, украина, армия, солдаты (2022) | Фото: Антон Вергун/ТАСС

Мэр Балаклеи заявил о сотрудничестве с российскими военными

Председатель Балаклейской территориальной общины (Харьковская область) Иван Столбовой стал сотрудничать с российскими военными. Он выступил перед местными жителями, рассказав о ситуации. Видео выступления размещено в группе Kharkov Live.

Столбовой заявил, что провел переговоры с военными, которые предложили свою помощь. Он согласился. Бежать на запад Украины он не захотел.

"Смотрите, нам Украина ничего не дает. Это ваше право, брать, не брать, но мы сегодня организуем работу пунктов раздачи гуманитарной помощи [перечислил адреса пунктов. - Накануне.RU]… Там будет мука, картошка, не знаю, что еще. Как вы считаете, но больше помощи нам никто сегодня не даст, понимаете? Потому что на сегодняшний день все заблокировано. Мы будем все делать, чтобы восстановить жизнедеятельность нашего города. Если поддерживаете, буду благодарен, осудите - это ваше право", - сказал мэр.

"Не, поддерживаем!" - загудела толпа вокруг градоначальника.

Он призвал сохранять порядок и не мародерствовать в городе.

Украинский режим расценивает действия Столбового по обеспечению функционирования мирной жизни как государственную измену, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что "он предал интересы страны, предал украинских защитников и односельчан".

Ранее на сотрудничество с российскими военными пошел мэр Купянска (Харьковская область) Геннадий Мацегора.

"Я принял решение участвовать в переговорах дабы избежать человеческих жертв и разрушений в городе и всей инфраструктуры, которую мы в жизни не восстановим", - заявил он 27 февраля.

За это СБУ похитила его дочь.

Балаклея расположена к юго-востоку от Харькова. Население - около 25 тыс. жителей.

Теги: армия, Украина



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