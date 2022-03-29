В налаживании мирной жизни в Донбассе помогут новосибирские добровольцы

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на встрече с представителями общественных организаций региона обсудил вопросы координации гуманитарной помощи жителям Донбасса.

Губернатор особо подчеркнул важность координации усилий по оказанию гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, поддержал предложение Андрея Панферова о формировании в Новосибирской области добровольческой инициативы по поддержке восстановления инфраструктуры мирной жизни в Донбассе.

"Республикам, ДНР и ЛНР, очень важно получить от нас гуманитарную помощь – поэтому в Новосибирской области организован сбор продуктов, средств первой необходимости, денежных средств. Кроме того, мы понимаем, что крайне важно оказать помощь в восстановлении социальной инфраструктуры, которая на этих территориях во многом разрушена или изношена. Мы понимаем, что скоординированно, с соблюдением мер безопасности, однозначно потребуются медики, социальные работники, коммунальщики, строители. Поэтому предлагаю и по линии «Единой России», обращаюсь к партнерам из других общественных организаций, поддержать инициативу новосибирцев, сформировать отряд желающих поехать добровольцами и помочь нашим братьям на Донбассе в налаживании мирной жизни", – сказал на встрече губернатор Андрей Травников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, встреча проходила на площадке партии «Единая Россия» 29 марта. В ней приняли участие член Совета Федерации ФС РФ Александр Карелин, депутат Государственной Думы ФС РФ Олег Иванинский, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Андрей Панферов, депутат совета депутатов города Новосибирска Владислав Люмин, председатель Общественной Палаты Новосибирской области Галина Гриднева, сопредседатель регионального отделения ОНФ Сергей Соколов, представители депутатского корпуса региона и города Новосибирска, общественных организаций, занимающихся оказанием гуманитарной помощи Донбассу.

Олег Иванинский рассказал об острой необходимости медицинских кадров для Донбасса.. "Сегодня поезд здоровья выехал на освобожденные территории, необходимы консультации невролога, консультации терапевта. Я разговаривал с главным врачом республиканской больницы города Луганска: он говорит – нужны все, доктора наши устали, мы их где-то заменяем, врачей нет, дефицит кадров существует везде. Нужны специалисты-психологи – люди выходят из-под бомбежек", - сообщил депутат.

Владислав Люмин, недавно побывавший в Луганской народной республике, подчеркнул важность продовольственной помощи мирному населению.

Напомним, что с целью оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик и беженцам с Донбасса общественными организациями Новосибирской области и региональными отделениями политических партий начат сбор гуманитарной помощи.

Общественная палата Новосибирской области организовала открытие счета для благотворительных пожертвований. Поступившие финансовые средства будут направлены на нужды беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

С 26 февраля в Новосибирске и области работают 22 пункта сбора гуманитарной помощи Красного Креста, при поддержке регионального минпромторга было принято решение открыть дополнительные пункты в торговых центрах, преимущества которых в высокой проходимости данных точек и удобной логистике.

Новосибирское региональное отделение Российского Красного Креста 23 марта отправило первую 20-ти тонную партию гуманитарного груза в Ростовскую область для эвакуированных жителей Донбасса. В составе груза – продукты питания длительного хранения, товары для детей, средства гигиены. Среди благотворителей: Бердский электромеханический завод, Бердская городская Общественная палата, Новосибирское региональное отделение Союза женщин России, Новосибирская епархия РПЦ, представители из муниципальных районов Новосибирской области.

Региональное отделение «Единой России» 4 марта направило в Ростовскую область первые 20 тонн гуманитарной помощи. Это вещи первой необходимости, предметы личной гигиены, туалетные принадлежности, детские вещи, канцелярия, игрушки, книги, постельное белье – подушки и одеяла. Также региональное отделение отправило в помощь жителям Донбасса медицинское оборудование: аппараты ИВЛ и аппараты для подачи лекарственных препаратов. 25 марта вторая партия помощи направлена в распределительный центр Крыма. Среди 20 тонн груза – продукты питания длительного хранения. В сборе гуманитарной помощи участвовали депутаты, предприниматели, жители региона, практически из всех районов Новосибирской области.