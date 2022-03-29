Bloomberg: В НАТО назревает раскол по поводу возможности диалога с Кремлем

В НАТО появляются признаки стратегического раскола, связанного с позицией по поводу возможности ведения переговоров с Кремлем, а также по поводу предоставления Украине гарантий безопасности, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в альянсе.

Так, Франция и Германия выступают за переговоры и скорейшее прекращение огня с дальнейшим выводом войск РФ с территории Украины. При этом Великобритания, Польша и другие страны Центральной и Восточной Европы считают диалог с Москвой контрпродуктивным и скептически смотрят на любые договоренности, которые могут возникнуть с российским лидером Владимиром Путиным.