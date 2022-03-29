29 Марта 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
ключи от квартиры, вручение ключей новоселам (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми фиктивный застройщик обманул дольщиков на 48 миллионов рублей

В Перми мужчина выдал себя за застройщика и обманул пермяков более чем на 48 миллионов рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Лже-застройщик разместил в СМИ объявления о начале строительства двух многоквартирных домов, указав стоимость жилья ниже рыночной по Перми. Однако фактически разрешения на строительство он не получал, прав на привлечение денежных средств граждан как застройщик не имел. С целью создания видимости законной деятельности мужчина разработал проектную документацию, заключил агентский договор на строительные работы с юридическим лицом, директором которого сам и являлся, а также начал подготовительные работы.

Мотовилихинский районный суд признал его виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Также судом признано право потерпевших на удовлетворение требований о компенсации причиненного ущерба с определением его размера в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу.

Теги: застройщик, мошенничество, дольщики



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