В Перми фиктивный застройщик обманул дольщиков на 48 миллионов рублей

В Перми мужчина выдал себя за застройщика и обманул пермяков более чем на 48 миллионов рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Лже-застройщик разместил в СМИ объявления о начале строительства двух многоквартирных домов, указав стоимость жилья ниже рыночной по Перми. Однако фактически разрешения на строительство он не получал, прав на привлечение денежных средств граждан как застройщик не имел. С целью создания видимости законной деятельности мужчина разработал проектную документацию, заключил агентский договор на строительные работы с юридическим лицом, директором которого сам и являлся, а также начал подготовительные работы.

Мотовилихинский районный суд признал его виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Также судом признано право потерпевших на удовлетворение требований о компенсации причиненного ущерба с определением его размера в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу.