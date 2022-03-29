Свердловским пекарям дадут 79 миллионов рублей для стабилизации цен на хлеб

Из федерального бюджета в Свердловскую область будет направлено 79 млн рублей для поддержки хлебопекарной отрасли. Данные субсидии позволят региону остановить рост цен на хлеб, зафиксировав ее на уровне марта.

"Для стабилизации цен на хлеб правительство выделило 2,5 млрд руб. из федерального бюджета, средства уже направлены в регионы. Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года", - цитирует вице-премьера Викторию Абрамченко пресс-служба правительства РФ.

Всего на поддержку отрасли из федерального бюджета выделено 2,5 млрд рублей, которые уже получили: Московская область (94 млн рублей), Нижегородская область (89 млн рублей), Краснодарский край (88 млн рублей), Кировская область (75 млн рублей), Челябинская область (69 млн рублей), Пермский край (66 млн рублей), Республика Башкортостан (63 млн рублей), Тверская область (56 млн рублей), Красноярский край (54 млн рублей) и Свердловская область.

Вице-премьер поручила регионам в кратчайшие сроки подготовить акты для распределения субсидий предприятиям и покрытия их издержек. По ее словам, лимиты до субъектов доведены в полном объеме, а потому предприятия смогут получить достаточное финансирование для фиксации цены на хлеб уже в ближайшее время.

"В текущей ситуации важно поддержать людей и обеспечить на полках магазинов социально значимые товары с минимальной наценкой. Дополнительно для двух видов социально значимого хлеба предлагается добровольное обнуление наценки торговых сетей, а также сокращение отсрочки платежей до одного дня", - добавила Абрамченко.