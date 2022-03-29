Клишас о российско-украинских переговорах: "Нельзя забывать, что стало с Минскими соглашениями"

Сенатор, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил о скептическом отношении к российско-украинским переговорам, хотя его позиция не столь радикальна, как у Рамзана Кадырова, но очень близка.

"Переговоры нужны, но нельзя забывать и про то, что стало с Минскими соглашениями. Неонацисты и те, кто за ними, не признают никаких обязательств. Они признают только силу", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее российские власти неоднократно обвиняли Киев в игнорировании и нарушении Минских соглашений. В итоге Москва также фактически денонсировала эти договоренности, признав независимость ЛНР и ДНР.

Напомним, сегодня в Стамбуле продолжились переговоры российской и украинской делегаций.