29 Марта 2022
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Кадыров выступил против встречи в Стамбуле

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Политика В России Украина
Андрей Клишас (2020) | Фото: council.gov.ru

Клишас о российско-украинских переговорах: "Нельзя забывать, что стало с Минскими соглашениями"

Сенатор, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил о скептическом отношении к российско-украинским переговорам, хотя его позиция не столь радикальна, как у Рамзана Кадырова, но очень близка.

"Переговоры нужны, но нельзя забывать и про то, что стало с Минскими соглашениями. Неонацисты и те, кто за ними, не признают никаких обязательств. Они признают только силу", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее российские власти неоднократно обвиняли Киев в игнорировании и нарушении Минских соглашений. В итоге Москва также фактически денонсировала эти договоренности, признав независимость ЛНР и ДНР.

Напомним, сегодня в Стамбуле продолжились переговоры российской и украинской делегаций.

Теги: андрей клишас, переговоры, военная операция



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