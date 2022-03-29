В МИД России вызвали трех прибалтийских послов

Три посла прибалтийских стран вызваны во вторник в Министерство иностранных дел России.

Как сообщает ТАСС, это связано с решением России о высылке их дипломатов по принципу взаимности.

В середине марта Латвия и Эстония выслали по три российских дипломата, Литва - четырех сотрудников российского посольства. Рига обвинила дипломатов в "деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу", а Таллин - в "распространении пропаганды" и "подрыве безопасности страны".

На прошлой неделе Агентство внутренней безопасности Польши потребовало выслать из страны 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.

Ранее десять российских дипломатов были объявлены персонами нон грата в Болгарии. В посольстве Болгарии в начале марта заявляли, что российские дипломаты "осуществляли на территории Болгарии нерегламентированную разведывательную деятельность".