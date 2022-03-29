"От этих переговоров толку не будет": Кадыров выступил против российско-украинской встречи в Стамбуле

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает бесполезными и даже вредными российско-украинские переговоры, которые сегодня продолжились в Турции. Он выступает за продолжение военной спецоперации и против прекращения огня.

"От этих переговоров никакого толку не будет. Я считаю надо закончить начатое. Уничтожить нациков, бандеровцев и шайтанов. Только тогда нужно принимать решение, что делать дальше", - заявил Кадыров в аудиообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне президент Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-лейтенанта, об этом сообщил спикер регионального парламента Магомед Даудов.