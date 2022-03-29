29 Марта 2022
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Экономика В России
Сахар в магазине (2022) | Фото: Накануне.RU

ФАС возбудила дело в отношении крупнейшего производителя сахара

ФАС России возбудила дело в отношении крупнейшего производителя сахара.

ООО "Продимекс" подозревается в "незаконной координации экономической деятельности торговых сетей", которая привела к повышению розничных цен на сахар, сообщила пресс-служба ведомства.

Служба выявила признаки нарушения антимонопольных законов во время внеплановых антикартельных проверок. Если вину "Продимекс" установят, компании грозит штраф.

В начале марта ФАС предупредила, что создание искусственного дефицита продуктов питания для поддержания ажиотажного спроса и завышенных цен недопустимо.17 марта Федеральная антимонопольная служба России сообщила о проверке цепочки поставки сахара в оптовые магазины.

Также было возбуждено антимонопольное дело в отношении "Пятерочки" и "Магнита" в Воронеже. Сотрудники ведомства, а также прокуратуры проверили склады торговых сетей и обнаружили значительные запасы сахара. Отмечается, что компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая панику среди покупателей.

Теги: фас, сахар, ооо продимекс



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