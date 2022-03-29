СМИ: Во Владивостоке школьникам молоко будут выдавать в стаканах из-за проблем с упаковкой

Во Владивостоке школьники будут получать молоко в стаканах из-за проблем с поставкой упаковок малого объема на заводах, передает РИА Новости.

Еще две недели назад появились сообщения об опасениях ритейла и производства относительно упаковки напитков.

Производители соков, молока и других жидких продуктов и напитков испытывают проблемы из-за дефицита упаковки.

Проблема – дефицит тетрапака. Такая упаковка состоит из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги, есть и сложности с закупкой пленок из-за нехватки сырья.

Один из источников газеты "Ведомости" даже рассказал, что рассматриваются самые разные альтернативные варианты тары – вплоть до бидонов.