29 Марта 2022
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Происшествия Свердловская область
Предупреждающий знак &quot;переход по льду запрещен&quot; на реке Исеть (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Два человека провалились под лед на Исети в Екатеринбурге

Сотрудники МЧС зафиксировали уже два случая провала под лед на реке Исеть в Екатеринбурге. Граждане смогли сами выбраться на берег.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского отделения МЧС, причиной провалов стали "температурные качели", которые способствуют быстрой деформации льда. Из-за этого он становится рыхлым, непрочным и по всей толщине напитывается водой. При передвижении по такому льду создается реальная угроза провала.

Спасатели напомнили свердловчанам, что при наличии запрещающих аншлагов, выход на лед наказывается административным штрафом в размере 5 тыс. рублей.

"В основной группе риска находятся школьники и люди, занимающиеся ловом рыбы. Сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Свердловской области советуют родителям провести беседы с детьми по недопущению их выхода на лед, предупредить о том, что все шалости могут привести к трагическим последствиям и не оставлять детей без присмотра", - пояснили спасатели.

Помимо этого, с 1 апреля в Свердловской области стартует профилактическая акция "Опасный лед", в ходе которой сотрудники пожарно-спасательных подразделений, ГИМС, представители органов местного самоуправления и сотрудники полиции будут проводить профилактические рейды по водоемам Свердловской области.

Теги: Исеть, Екатеринбург, лед



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