В Росгвардии заявили о задержании боевика теробороны Украины, обладающего ценными сведениями

Военнослужащие Росгвардии задержали боевика территориальной обороны Украины, обладающего ценными сведениями. Эта информация позволила подразделению выполнить боевую задачу без потерь, сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что боевик пытался прорваться на автомобиле через боевые порядки тактической группы Росгвардии. При себе у него были фото- и видеоаппаратура.

20 марта Росгвардия сообщила о взятии в Изюме в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, а также о захвате важных документов.