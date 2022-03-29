29 Марта 2022
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Политика Украина
спецоперация на украине, военные, танк, армия (2022) | Фото: Sputnik / Антон Вергун

В Росгвардии заявили о задержании боевика теробороны Украины, обладающего ценными сведениями

Военнослужащие Росгвардии задержали боевика территориальной обороны Украины, обладающего ценными сведениями. Эта информация позволила подразделению выполнить боевую задачу без потерь, сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что боевик пытался прорваться на автомобиле через боевые порядки тактической группы Росгвардии. При себе у него были фото- и видеоаппаратура.

20 марта Росгвардия сообщила о взятии в Изюме в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, а также о захвате важных документов.

Теги: росгвардия, украина, боевик



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